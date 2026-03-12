УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти вінгера Челсі за інцидент з болбоєм у матчі ЛЧ

УЄФА відкрив дисциплінарне провадження проти вінгера лондонського Челсі Педру Нету за неспортивну поведінку в матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався наприкінці першого поєдинку 1/8 фіналу плейоф турніру, у якому лондонська команда поступилася з рахунком 2:5. Програючи 2:4, португалець відштовхнув болбоя, намагаючись швидше повернути м'яча в гру, що спровокувало масову сутичку між гравцями обох команд.

Пізніше футболіст перепросив за свої дії, пояснивши їх емоціями, та подарував болбою ігрову футболку.

"Ми програвали, і в запалі гри я хотів швидко заволодіти м'ячем, тому трохи штовхнув його. Я не такий. Це сталося в запалі гри, і я хочу вибачитися. Я віддав йому свою футболку. Мені дуже шкода – я відчуваю, що повинен перед ним вибачитися", – сказав Нету в своє виправдання.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор також попросив вибачення від імені клубу за цей епізод.

За підсумками розгляду справи Нету може отримати дискваліфікацію на поєдинок-відповідь проти ПСЖ, який запланований на 17 лютого, о 22:00.

У цьому сезоні 25-річний португалець зіграв за "синіх" у 42 матчах в усіх турнірів, також він відзначився 10 голами та 6 результативними передачами.

Нагадаємо, це вже не перший дисциплінарний прокол у цьому сезоні в Педру. Раніше Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення Нету за неналежну поведінку та суперечку з арбітрами після вилучення в матчі чемпіонату проти Арсенала.