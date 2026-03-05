Проблеми після лондонського дербі: Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення вінгеру Челсі

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення 25-річному правому вінгеру лондонського Челсі Педру Нету щодо неналежної поведінки після його вилучення у матчі 29-го туру проти Арсенала (1:2).

Про це повідомляє пресслужба організації. Деталі додає The Athletic.

"Педро Нето був звинувачений після того, як його вилучили з поля на 70-й хвилині матчу Прем'єр-ліги між Челсі і Арсеналом у неділю, 1 березня. Заявлено, що гравець вчинив неналежним чином, не покинувши поле негайно, та/або використовував образливі слова на адресу суддів. Гравець має надати відповідь до понеділка, 9 березня".

Португалець отримав дві жовті картки: першу – за суперечки з арбітром Дарреном Інгландом, а другу, на 70-й хвилині, – за фол проти Габріела Мартінеллі. Після вилучення гравець, як зазначається, відмовлявся своєчасно покинути поле, агресивно сперечався з головним та резервним суддями, і заспокоїти його змогли лише представники тренерського штабу.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор повідомив, що футболіст вже перепросив перед командою за цей епізод.

У цьому сезоні 25-річний португалець Нету зіграв за "синіх" у 40 матчах в усіх турнірів, також він відзначився 10 голами та 5 результативними передачами.

Нагадаємо, нещодавно лондонський Челсі оштрафували на 150 тисяч фунтів стерлінгів (близько 203 тисяч доларів) через інцидент з пляшкою, що стався після домашньої поразки від Астон Вілли (1:2) у 18-му турі АПЛ.