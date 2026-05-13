Геній Гарсія, батько Флік та Ла Масія з українцем на чолі: як Барселона здобула друге поспіль чемпіонство

Барселона вдруге поспіль здобула чемпіонський трофей у Іспанії.

І як здобула? 2:0 у лобовому протистоянні з Реалом на "Камп Ноу" ясно дали зрозуміти, хто зараз найкраща команда в Ла Лізі.

Флорентіно Перес може призначати позачергові вибори чи ображати журналістів, але все це повз касу. На цьому етапі він програв.

При тому якщо оцінювати суто за Лігою чемпіонів, ігноруючи внутрішні турніри, то й Барселона за останній рік стала слабшою, а не сильнішою.

Як так?

Чемпіон розповідає про команду, яку треба одночасно хвалити і вдосконалювати.

***

Переможний парад Барселона котиться старовинними вулицями туристичного міста.

Гравці співають; Жоан Лапорта – із гаванською сигарою в зубах; Гансі Флік переїжджає до нового будинку на 300 квадратів з басейном, де планує доживати віку.

Атмосфера тотального щастя накрила "Камп Ноу".

І десь в тіні, зовсім не знаменитий цю мить переживає Хуліо Тус, без якого нічого б не сталося.

Ви ж не забули, як Барса "здихала" на останніх хвилинах при Хаві? Як Лапорта сердився – мовляв, ми не можемо закінчити матч на наших умовах? Так-от це Тус все виправив.

Він прийшов на пост тренера з фізпідготовки у 2024-му разом з Фліком.

Хто він? На секунду, учень Пако Сейрулло – піонера методології фізичних навантажень, який очолював цей напрямок у Барселоні впродовж 40 років з 1978-го.

Зараз мало хто пам'ятає, проте це Сейрулло першим запропонував тренування, що поєднували техніку, витривалість та розумове мислення. До нього усе це дробилося. Далі, він же першим виступив проти надмірно виснажливих міжсезонних тренувань.

"Неможливо натренувати форму на весь сезон! Неможливо!" – кричав він, і Йохан Кройф його послухав.

Ну, і Тус теж.

Він відшліфував свої знання у Сарагосі, Сампдорії, а тоді за рекомендацією Фабіо Квальярелли потрапив до Ювентуса, де здружився з Антоніо Конте:

"Нема країни, як Італія, і тренера, як Конте. Він вірив у мою роботу. Наприклад, існує хибна думка, що треба прибрати силові тренування, якщо команда втомлена. Але все навпаки. Так гравці стають активнішими, бо ці заняття стимулюють гормони, що сприяють відновленню. Це біологічний допінг".

Вже із цих слів зрозуміло, що Тус ганяє гравці немилосердно. Його тренування – не для слабких духом чи тілом.

І тут є два наслідки.

По-перше, Барсу майже неможливо перебігати.

🚨 STAT: Barcelona averaged 120.8 more sprints per game than Real Madrid in La Liga, with a total difference of 4,228.



Barcelona ranked first for all teams in La Liga, while Real Madrid were ranked LAST.



"Що мені найбільше подобається в команді Фліка – це те, що він змусив їх бігати проти команд, на кшталт нашої, так само, як в Ель Класіко", – говорив тренер Райо Вальєкано Іньїго Перес.

У сезоні-2025/26 каталонці виконали найбільше спринтів серед усіх 20 команд Ла Ліги. Реал, до речі, за цим показником найгірший – у нього на 4228 спринтів менше.

Ну, а з іншого боку гігантські фізичні навантаження в умовах кадрового дефіциту не могли не призвести до травм. Тус дуже старався, проте до фінішу сезону не дожили ні Ямаль, ні Рафінья. 18 пошкоджень на всіх!

Тому-то Туса хвалимо, але ще більше компліментів отримує Гансі Флік.

***

У Барси наймолодший склад у Ла Лізі – лише 24,6 року.

По-вашому, цій "дітворі" потрібен диктатор?

Отож бо й воно.

Флік на "Камп Ноу" працює суворо, але завжди з позиції батька.

У Гаві важка операція? Саме Гансі був біля його ліжка о 8 ранку, коли той прокинувся, а не медсестра чи хтось із рідні.

"Флік був для мене як тато", – зізнається хавбек. "Він завжди мене підтримував. Я дуже вдячний йому, бо він завжди вірив у мене, і я це справді відчував. Сподіваюся, він залишиться тут ще на багато років".

Або взяти Марка Берналя. 17-річний хлопчина порвав "хрести", тільки-но дебютувавши за основу. Про такого й забути було легко, але тільки не для Фліка. Коли він відвідав хлопця після операції, то приніс мотиваційну книжку "Подолай свої межі" Жорді Хіля, а до неї додав записку – мовляв, ти опорник майбутнього для Барселони.

"Той жест дуже мені допоміг. Я був відносно невідомим, і віру тренера не всі могли зрозуміти", – розповідав якось Марк.

Так само Флік без вагань вступився за Рональда Араухо, у якого здали нерви після чергового "привозу", і дозволив йому поїхати деінде, охолодити мозок.

ФІФА не включила Рафінью до Команди року? Гансі теж тут як тут:

"Коли дивишся на голи, які він забивав, результативні передачі, вплив, який він має на команду, це дуже несправедливо щодо нього. Це дурний жарт. Неймовірна несправедливість".

При тому коли Ламіну Ямалю був потрібен прочухан за дурниці поза полем, Фліку й тут вистачило авторитету навчити малого життю, не зіпсувавши відносини.

"Его вбиває успіх!" – передавали його слова.

І після них Ламін провів найрезультативніший рік в кар'єрі попри перші серйозні травми – 24 голи та 18 асистів в 45 матчах.

Ось що робить Флік у Барселоні – він як гуру для групи юних талантів завдяки своєму авторитету, терпінню, досвіду. Травмовані чи здорові, вони готові лізти за нього в кожну бійку, що й компенсує промахи Туса, якщо такі стаються.

"Коли я перейшов до Барселони перед сезоном, тиск від легендарності цих воріт був жахливим. Але Гансі відвів мене вбік, поклав руку на плече, як батько, і сказав: "Я довіряю тобі. Просто захищай наш дім. А вчора, перед Класіко, ми побачили, як він тихо плаче через смерть батька, і моє серце розбилося. Я вийшов на поле і сказав собі: "Незалежно від того, що станеться ввечері, ніхто нам не заб'є". Я не просто захищав ворота Барселони; я захищав свого Містера. Перемога в Ла Лізі означала для мене все, але бачити, як він посміхається крізь сльози після фінального свистка, стала найціннішим трофеєм мого життя", – каже Жоан Гарсія.

Чи багато тренерів чули про себе такі слова? Чи багато з них їх заслужили?

Без Гансі цієї Барселони просто б не сталося.

***

А титула – мабуть, не було б без самого Гарсії.

Ви ж бачили, де розташовується лінія оборони Барси, правда? І скільки позиційних помилок допускають стопери?

Congratulations to Joan Garcia for winning the Zamora Award in his first season with Barcelona with 3 games left to play.



He has kept 15 clean sheets in 29 league games so far this season in La Liga despite missing 2 months of action.



second on the list is Courtois and David… pic.twitter.com/ySSoi2eBQl — DesmundOris (@Desmund_Oris) May 10, 2026

І тим не менше Жоан достроково завоював Трофео Самора – приз найнадійнішому голкіперу сезону.

15 "сухарів" у 29 турах з цими захисниками – це незаконно круто.

На піку форми 24-річний вихованець Еспаньйола відбивав по 81-83% ударів, і зрештою зупинився на 76-78%. За оцінками Opta його сейви врятували Барселону від 9-10 пропущених голів.

І це справді вражає, бо Гарсія раніше не грав на цьому рівні, та й тиск після переходу від запеклих ворогів був шалений.

Тим не менше, саме в дербі на полі Еспаньйолу Жоан провів один з найкрутіших матчів у сезоні.

Він блискучий як у грі на лінії воріт...

... так і на виходах.

Ба більше, він здатен робити сейви ще й... Жераром Мартіном!

"Мені справді дивно це бачити. Вперше я граю в одній команді з воротарем, який набагато кращий за мене. Алісон грав чудово, але у Ромі він ще не досяг того рівня, який мав потім у Ліверпулі. Але з Жоаном все інакше. Позиція воротаря в Барсі у надійних руках", – запевняє Войцех Щенсний.

***

Хто ще доклався до медалей?

Вже традиційно – Ла Масія, легендарна школа Блауграни.

У сезоні-2025/26 її вихованці взяли на себе 50% всього ігрового часу першої команди Барселони. Transfermarkt оцінює цих хлопців у 600 млн євро.

До історичної доморощеної 11-ки, яку випустив Тіто Віланова 25 листопада 2012-го на Леванте, ще треба працювати, але Флік уже кілька разів випускав по 7 клубних вихованців у старті. Який ще гранд так може? Реал? Баварія? Арсенал?

У Барсі вже вголос говорять про клас'2007 за аналогією з класом'1987, який подарував Мессі, Піке й Фабрегаса. У новому суперкласі теж є захисник, хавбек та вінгер – це Кубарсі, Берналь та Ямаль.

І ці хлопці реально роблять погоду на полі. Кубарсі, наприклад, виглядав маестро навіть у Класіко...

🇪🇸 Pau Cubarsi's first half vs. Real Madrid:



• 8 defensive contributions

• 6 clearances

• 2 duels won

• 39/40 passes

• 100% long balls pic.twitter.com/eM7B0Vi5hN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 10, 2026

Берналь, у свою чергу, оформив дубль у ворота Атлетико...

Ну, а Ямаль – це Ямаль.

"У новому поколінні, думаю, Ламін найбільше нагадує мене самого, коли я починав. Нема сумніву. Ямаль – найкращий у його поколінні", – Ліонель Мессі вже виніс вердикт.

Так що Ла Масія постачає команді геніїв, заробляє для клубу гроші (аж 40 її вихованців грають в топлігах) і прив'язує клуб до міста.

Бачили, як святкували чемпіонство Алекс Бальде й Марк Касадо?

Вони – теж "Кулес".

І для нас неабияка честь, що директором Ла Масії зараз є українець Андрій Щепкін – легенда гандболу, ексгравець ЗТР, який з 2023-го відповідає там за побут, організацію та виховання нових "ямалів".

***

Ну і отак-от воно все у Барси працює.

Авторитетний тренер, видатна фізика, відчуття ліктя, топворотар – і цього знову вистачило для Ла Ліги, що переживає скрутні часи.

Хав'єре Тебас, то хто там найсильніша ліга? Страждають вже не лише середняки, типу Севільї й Валенсії, але і Атлетико втратив оборонний хист, і Реал розвалюється зсередини.

На дистанції Барса – гігант на загальному блідому тлі.

От у Європі...

Мабуть, із цим складом у Фліка просто не було шансів виграти ЛЧ. Гансі-то вміє придумати план, навчити, зарядити, але індивідуальний клас теж важливий, а у Жерара Мартіна в центрі захисту, або ж Еріка Гарсії праворуч він невисокий. Також і Роберт Левандовський – цей фізичний монстр – різко здав і забив вдвічі менше голів. Помітна деградація і у Жюля Кунде, а Ферран Торрес тупцює на місці.

Аби претендувати на ЛЧ Барсі треба кращі захисники та центрфорвард елітного рівня.

Чи здатен клуб їх привезти?

Ну, в березні стеля зарплат у Барси в Ла Лізі зросла із 351 млн до 432. Фінанси покращуються, дохід росте, і влітку, ймовірно, каталонці вперше з 2020-го повернуться до "правила 1:1" – тобто, зможуть витрачати усі зароблені гроші на новачків.

Далі ж – справа за спортдиром Деку. "Кулес" сподіваються, що він купить ще одного Жоана Гарсію, а не нового Вітора Роке.

Бо якщо Роке...

Тус, Флік, Жоан та Ла Масія працюють злагоджено, але вони вперлися в стелю, яку не посунути без допомоги зі сторони.

Хоча – і це теж правда – навіть так Барса все одно заслуговує на добре слово як унікальний приклад гранда, що у 2020-х, на піку глобалізації, домінує в топлізі силами переважно місцевих хлопців. Від самої справи Босмана ще ніхто не мав подібної серії.

