Гравці Барселони та Жирони виступили із протестом проти проведення матчу Ла Ліги за межами Іспанії
Футболісти іспанських клубів протестують проти рішення провести матч Барселони та Вільярреала у США.
Відповідне відео опублікувало ESPN.
Сьогоднішній поєдинок між "блаугранас" та Жироною розпочався із "стоячого протесту" – футболісти не грали у футбол попри стартовий свисток протягом перших 20 секунд.
Зазначимо, що аналогічне рішення ухвалили гравці Еспаньйола та Ов'єдо, які відкривали програму 9 туру чемпіонату Іспанії. Транслятори гри вирішили не демонструвати глядачам ці кадри, ігноруючи поле та показуючи загальний вид на стадіон.
Нагадаємо, що на початку жовтня УЄФА дозволила Ла Лізі провести матч чемпіонату між Вільярреалом та Барселоною в Маямі.
Цікаво, що хавбек каталонців Френкі Де Йонг виступив проти перенесення цієї гри за межі Іспанії, а ФІФА своєю чергою збирається заборонити проводити матчі чемпіонатів за межами своїх країн.