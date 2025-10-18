Українська правда
Гравці Барселони та Жирони виступили із протестом проти проведення матчу Ла Ліги за межами Іспанії

Володимир Максименко — 18 жовтня 2025, 19:27
Гравці Барселони та Жирони виступили із протестом проти проведення матчу Ла Ліги за межами Іспанії
Барселона

Футболісти іспанських клубів протестують проти рішення провести матч Барселони та Вільярреала у США. 

Відповідне відео опублікувало ESPN.

Сьогоднішній поєдинок між "блаугранас" та Жироною розпочався із "стоячого протесту" – футболісти не грали у футбол попри стартовий свисток протягом перших 20 секунд.

Зазначимо, що аналогічне рішення ухвалили гравці Еспаньйола та Ов'єдо, які відкривали програму 9 туру чемпіонату Іспанії. Транслятори гри вирішили не демонструвати глядачам ці кадри, ігноруючи поле та показуючи загальний вид на стадіон.

Профспілка іспанських гравців виступила проти проведення матчу Барселони та Вільярреала у США

Нагадаємо, що на початку жовтня УЄФА дозволила Ла Лізі провести матч чемпіонату між Вільярреалом та Барселоною в Маямі.

Цікаво, що хавбек каталонців Френкі Де Йонг виступив проти перенесення цієї гри за межі Іспанії, а ФІФА своєю чергою збирається заборонити проводити матчі чемпіонатів за межами своїх країн.

