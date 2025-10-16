Профспілка іспанських гравців виступила проти проведення матчу Барселони та Вільярреала у США

Іспанська асоціація футболістів (AFE) продовжує виступати проти проведення матчу Ла Ліги між Вільярреалом та Барселоною в Маямі в грудні.

Про це повідомляє ESPN.

Президент AFE Давід Аганзо заявив, що гравці не можуть підтримати пропозиції через відсутність інформації, наданої лігою, і додав, що він не може гарантувати, що матч відбудеться на "Хард-Рок Стедіум" у Маямі.

Аганзо сподівався провести цього тижня зустріч із президентом Ла Ліги Хав'єром Тебасом, капітанами 20 клубів іспанської вищої ліги та представниками Барселони і Вільярреала. Проте його ідея зазнала невдачі, оскільки зустріч так і не відбулася.

"У вівторок (14 жовтня) мала відбутися зустріч із Тебасом та клубами. Ми хотіли певної прозорості та поваги до гравців. Ми хотіли не просто перенести гру в іншу країну, а дізнатися, чи виконується колективний договір, деталі поїздки, умови праці. Нам потрібна інформація від Ла Ліги. Якщо це така особлива подія, як каже Ла Ліга, чому жоден інший клуб не схвалює її, окрім Барселони та Вільярреала? Я не бачив жодних заяв, що схвалюють її. Я не можу гарантувати, що все відбудеться. Це гравці грають ці матчі. Футбол покращується, але умови також повинні покращуватися. Ми повинні захищати гравців", – сказав Аганзо.

Ла Ліга відповіла Аганзо заявою, в якій повідомила, що не зможе бути присутньою на зустрічі у вівторок, але запропонувала три інші дати.

AFE наголосила на терміновості проведення негайної зустрічі, заявивши, що всі дати, запропоновані Ла Лігою, надійшли занадто пізно, в той час, коли квитки на гру в Маямі вже були продані.

Аганзо також заявив, що однією з проблем є те, що перенесення матчу до США спотворює змагання, враховуючи, що Барселона гратиме виїзний матч на нейтральному полі.

"Звичайно, так. Гравці також так думають. У Вільярреала більше шансів на перемогу вдома. За межами Іспанії у провідних клубів набагато більше вболівальників. Це буде так, ніби Барселона гратиме за домашніх трибун".

Нагадаємо, що на початку жовтня УЄФА дозволила Ла Лізі провести матч чемпіонату між Вільярреалом та Барселоною в Маямі.

Цікаво, що хавбек каталонців Френкі Де Йонг виступив проти перенесення цієї гри за межі Іспанії, а ФІФА у свою чергу збирається заборонити проводити матчі чемпіонатів за межами своїх країн.