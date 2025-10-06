Українська правда
УЄФА дозволила Ла Лізі провести матч у Маямі, а Серії А – в Австралії

Станіслав Лисак — 6 жовтня 2025, 22:32
УЄФА

УЄФА надала дозвіл Ла Лізі та Серії А провести матчі за межами Європи.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Головний футбольний адміністративний орган Європи дозволив провести матч Вільярреала та Барселони в американському місті Маямі, а Мілана проти Комо – в австралійському Перті.

Попри це за словами президента УЄФА Александра Чеферіна проведення поєдинків за межами Європи є прикрим випадком і не повинен розглядатися як прецедент.

"Сьогодні УЄФА ще раз підтвердила свою чітку позицію щодо неприпустимості проведення матчів внутрішніх ліг за межами їхніх країн. Матчі ліги повинні проводитися на рідній землі; будь-що інше позбавило б права голосу відданих уболівальників, які відвідують матчі, і потенційно могло б спричинити спотворення результатів змагань. Наші консультації підтвердили масштабність цих побоювань.
Хоча прикро, що ми змушені дозволити проведення цих двох матчів, це рішення є винятковим і не повинно розглядатися як прецедент. Наше зобов'язання є чітким: захищати цілісність національних ліг і забезпечувати, щоб футбол залишався прив'язаним до свого рідного середовища", – сказав Чеферін.

Нагадаємо, що матч між Вільярреалом та Барселоною відбудеться 20 грудня 2025 року в Маямі на стадіоні "Хард Рок".

Поєдинок Мілан – Комоп буде зіграний в австралійському Перті 7-8 лютого 2026 року. Плани з проведенням матчу за кордоном виникли через те, що 6 лютого 2026 року на домашній арені Мілана "Сан-Сіро" проводитиметься церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026.

