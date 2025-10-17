Еспаньйол на виїзді переграв Реал Ов'єдо у матчі-відкритті 9 туру Ла Ліги

У п'ятницю, 17 жовтня, стартував 9-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, в якому Еспаньйол на виїзді переміг Реал Ов'єдо.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

У першому таймі команди не забивали, показавши доволі рівну гру, однак під завершення новачок чемпіонату посипався та пропустив двічі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

9 тур, 17 жовтня

Реал Ов'єдо – Еспаньйол 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 70 Гарсія, 0:2 – 82 Мілья

Турнірна таблиця Ла Ліги сезону-2025/26

Standings provided by Sofascore

Раніше головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес заявив, що вінгер збірної України Віктор Циганков відновився від травми та зможе зіграти в найближчому матчі Ла Ліги проти Барселони.