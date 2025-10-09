Де Йонг – про матч Барселони в США: Для гравців тут немає нічого хорошого

Де Йонг незадоволений тим, що матч чемпіонату Іспанії Вільярреал – Барселона відбудеться в США.

Про це повідомляє The Athletic.

Хавбек Барселони Френкі де Йонг незадоволений тим, що матч Ла Ліги проти Вільярреала, який має відбутися у грудні, запланований на проведення у Маямі. Цю гру чемпіонату у США вже схвалили Ла Ліга та УЄФА.

"Мені це не подобається. Я розумію, чому це робиться. Клуби думають лише про гроші, тож з фінансової точки зору я розумію це рішення. Клуби матимуть змогу збільшити свою популярність в іншій країні. Але для гравців у цьому немає нічого хорошого. Ти й так багато часу проводиш у переїздах, а ще матч пройде на нейтральному полі. Мені це не подобається", – сказав півзахисник.

Нагадаємо, цей поєдинок чемпіонату Іспанії відбудеться 20 грудня на стадіоні Hard Rock Stadium.

Раніше Френкі Де Йонг погодився підписати новий контракт з Барселоною.