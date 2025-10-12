ФІФА готується заборонити проводити матчі чемпіонатів за межами країни

Міжнародна футбольна федерація планує заборонити проводити матчі національних чемпіонатів за межами відповідної країни.

Про це повідомляє The Guardian.

Організація розпочала юридичні консультації с приводу того, як оформити цю заборону на законодавчому рівні.

У ФІФА вважають, що чинні регламенти не мають достатньої визначеності, а тому клуби можуть цим користуватись як їм завгодно. В УЄФА також наголосили, що нормативна база ФІФА "не є ідеальною та вичерпною".

Напередодні УЄФА дозволила провести матч Вільярреал – Барселона у Маямі (штат Флорида, США). Поєдинок відбудеться 20 грудня.

Також у лютому 2026 року в Австралії відбудеться матч Серії А Мілан – Комо. Це пов’язано з тим, що стадіон Сан-Сіро прийматиме церемонію відкриття Олімпіади-2026.

Раніше легендарний Марко ван Бастен розкритикував рішення союзу, назвавши його "абсурдним".