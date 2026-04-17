Барселона досягла принципової домовленості з Фліком щодо нового контракту

Барселона узгодила продовження контракту з головним тренером Гансом-Дітером Фліком.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нова угода буде розрахована до 2028 року. Також в договір буде включена опція продовження ще на один сезон – у разі виконання визначених спортивних цілей.

Поточний контракт Фліка розрахований до червня наступного року. Німецький фахівець працює з командою з літа 2024 року. Зазначається, що сам Флік не поспішає з підписанням нового договору і має намір повернутися до цього питання після завершення поточного сезону.

Нагадаємо, що за сумою двох матчів каталонці поступилися Атлетико у чвертьфіналі Ліги чемпіонів із загальним рахунком 2:3. Після домашньої поразки 0:2 у матчі-відповіді Барселона перемогла 2:1.

В обох зустрічах "блаугранас" догравали вдесятьох. У домашньому поєдинку за фол останньої надії червону отримав Пау Кубарсі, а на виїзді – Ерік Гарсія.

Зауважимо, що Барселона стала першою іспанською командою в історії, яка пропускала в 15 матчах Ліги чемпіонів поспіль.