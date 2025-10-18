Жирона з Ванатом та Циганковим не втримала нічию проти Барселони, Мальорка переграла Севілью в 9 турі Ла Ліги

Сьогодні, 18 жовтня, відбулись матчі 9 туру чемпіонату Іспанії з футболу.

В першому матчі ігрового дня Севілья вдома поступилась Мальорці – дубль на свій рахунок записав Матео Джозеф.

Владислав Ванат вийшов в основному складі Жирони на матч проти Барселони, але не допоміг своїй команді уникнути поразки. Рахунок у матчі відкрив Педрі, а вже за сім хвилин Вітсель ударом через себе відновив паритет. Підопічні Фліка врятували перемогу в доданий арбітром час завдяки точному удару Араухо. Зазначимо, що інший українець Жирони, Віктор Циганков, з'явився на полі на 63-й хвилині, але як і Ванат залишив поле без результативних дій.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

9 тур, 18 жовтня

Севілья – Мальорка 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – Варгас, 16, 1:1 – Мурікі, 67, 1:2 – Джозеф, 72, 1:3 – Джозеф, 77

Барселона – Жирона 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Педрі, 13, 1:1 – Вітсель, 20, 2:1 – Араухо, 90+3

В інших матчах ігрового дня Вільярреал прийматиме вдома Бетіс, а Атлетико зіграє з Осасуною.

Напередодні Еспаньйол відкрив програму 9 туру гостьовою перемогою над Ов'єдо.