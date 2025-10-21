Матч 17 туру Ла Ліги між Барселоною та Вільярреалом у Маямі скасовано

Матч 17-го туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Вільярреалом, який мав відбутися у США, скасовано.

Зустріч мала пройти 20 грудня в Маямі, однак тепер відбудеться в Іспанії, передає Marca.

Ла Ліга заявила, що після переговорів з організатором зустрічі той ухвалив рішення скасувати проведення події через невизначеність, яка виникла в Іспанії останніми тижнями.

Раніше клуби Ла Ліги на знак протесту проти гри Барселони та Вільярреала у Маямі стояли нерухомо 15 секунд на початку матчів минулого туру.

"Ліга глибоко шкодує, що цей проект, який надавав історичну та безпрецедентну можливість для інтернаціоналізації іспанського футболу, не може бути реалізований. Проведення офіційного матчу за межами країни стало б вирішальним кроком у глобальному розширенні наших турнірів, зміцнило б міжнародну присутність наших клубів, позиціонування наших гравців та бренд іспанського футболу на такому стратегічному ринку, як США. Проект повністю відповідав державним нормам та не порушував чесності проведення турніру, що підтвердили компетентні органи, які контролюють його реалізацію, які з інших причин виступили проти. Відмова від подібних можливостей перешкоджає отриманню нових доходів, обмежує можливості клубів інвестувати та конкурувати, а також знижує міжнародне охоплення всієї національної футбольної екосистеми. Ліга хотіла б подякувати клубам за їхню готовність і співпрацю в цьому проекті, а також за їхню незмінну відданість розвитку турніру. Ми продовжимо працювати, як і завжди, щоб донести іспанський футбол до кожного куточку світу, відстоюючи відкрите, сучасне та конкурентоспроможне бачення, яке приносить користь клубам, гравцям та вболівальникам", – йдеться у заяві ліги.

Нагадаємо, що на початку жовтня УЄФА дозволила Ла Лізі провести матч чемпіонату між Вільярреалом та Барселоною в Маямі. Пізніше проти цього виступила Іспанська асоціація футболістів (AFE).

Після цього гравці Барселони та Жирони також виступили із протестом проти проведення матчу Ла Ліги за межами Іспанії.

Цікаво, що хавбек каталонців Френкі Де Йонг виступив проти перенесення цієї гри за межі Іспанії, а ФІФА своєю чергою збирається заборонити проводити матчі чемпіонатів за межами своїх країн.