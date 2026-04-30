Головну зірку Барселони підозрюють у романі з відомою моделлю: пару помітили разом у ресторані
Зірка Барселони Ламін Ямаль опинився в центрі гучних обговорень після появи чуток про можливий роман із іспанською інфлюенсеркою Інес Гарсія.
За інформацією іспанських медіа, футболіста помітили разом із дівчиною під час спільного відпочинку.
Пару зафіксували в ресторані Cúpula del Garraf, після чого вони залишали заклад у компанії партнера Ямаля по команді Фермін Лопес та його дівчини Берта Гальярдо. Це лише підсилило припущення щодо стосунків між футболістом і моделлю.
Додаткового резонансу ситуації додав той факт, що Інес має значну аудиторію в соцмережах, а сам Ямаль підписаний на неї.
Втім, жодних офіційних підтверджень від сторін наразі немає, що лише підігріває інтерес до цієї історії.
Нагадаємо, нещодавно Ламін розійшовся зі своєю 25-річною дівчиною, аргентинською співачкою Нікі Ніколь. Після появи чуток про його зраду футболіст публічно заперечив усе, наголосивши, що вони розлучилися мирно, і жодної зради не було.
На початку літа ходили чутки щодо роману зіркового тінейджера Барселони та 30-річної моделі OnlyFans. Вже невдовзі іспанський таблоїд оприлюднив ексклюзивні кадри з відпочинку Ямаля та дівчини на курорті в Італії.