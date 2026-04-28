Пішов з життя колишній гравець Реала та тренер Барселони

У віці 81 року пішов з життя іспанський баскетболіст та тренер Хосе Мануель Мончо Монсальве.

Про це повідомляє пресслужба мадридського Реала.

Найбільших успіхів у статусі гравця він досяг саме у складі "вершкових", кольори яких захищав з 1963 до 1967 року. Разом із цим клубом Монсальве тричі виграв Кубок європейських чемпіонів (1964, 1965, 1967), тричі став чемпіоном Іспанії (1964, 1965, 1966) та тричі здобув Кубок короля Іспанії (1965, 1966, 1967).

Після завершення кар'єри гравця Монсальве розпочав тренерську діяльність. Він очолював іспанські команди, серед яких були Барселона, Сарагоса, Мурсія та Малага.

На міжнародному рівні фахівець тренував національні збірні Бразилії, Марокко, Домініканської Республіки та Тунісу. У 2009 році він привів збірну Бразилії до перемоги на чемпіонаті Америки. У 2024 році Хосе увійшов до Зали славу іспанського баскетболу.

Нагадаємо, що напередодні перестало битися серце колишнього нападника футбольної збірної Нігерії Майкла Енерамо.