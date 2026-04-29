Барселона хоче знову орендувати форварда Манчестер Юнайтед

Барселона прагне ще раз орендувати нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Решфорда.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Головний тренер Барселони Ганс Дітер Флік хоче зберегти Решфорда в складі команди на наступний сезон. Каталонці шукають формулою, за якою нападника може залишити в складі на сезон-2026/27.

Раніше Барселона вже відмовилася активовувати прописану в поточній орендній угоді опцію викупу за 30 мільйонів євро. Пріоритетною метою для каталонців є ще одна річна оренда Решфорда. Якщо добитися такого варіанту не вдасться – Барселона спробує домовитися щодо викупу за суму, меншу за 30 мільйонів.

Решфорд виступає за Барселону з літа минулого року. У поточному сезоні на його рахунку 13 голів і 13 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.