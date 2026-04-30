Президент Атлетико присоромив Барселону за спробу переманити Альвареса

Президент мадридського Атлетико Енріке Сересо відреагував на спроби Барселони підписати форварда "матрацників" Хуліана Альвареса.

Слова 78-річного іспанця цитує sport.es.

Сересо заспокоїв фанатів Атлетико та закликав Барселону не переманювати лідера команди Дієго Сімеоне.

"Хуліан – гравець Атлетіко Мадрид. Він ним є сьогодні, він ним буде завтра і наступного сезону. Наполягати на цьому знову, чесно кажучи, мені здається образливим", – сказав Сересо.

Коментуючи інтерес каталонців, Сересо пожартував, що йому подобається Ямаль із Барселони, але заявив, що Альварес не продається.

Зазначимо, що Хуліан Альварес забив за Атлетико 20 голів у 48 матчах усіх турнірів. У півфінальному поєдинку проти Арсенала (1:1) 26-річний аргентинець реалізував пенальті.

За даними порталу Transfermarkt, його вартість становить 90 мільйонів євро. Альварес став пріоритетною ціллю Барселони на літнє трансферне вікно 2026 року.

Раніше повідомлялося, що в боротьбу за Альвареса включився лондонський Арсенал.