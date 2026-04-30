Барселона готова продати двох основних захисників заради запрошення нових виконавців

Барселона готова продати двох захисників команди Жюля Кунде та Алекса Бальде вже у найближче трансферне вікно, яке відкриється влітку.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією видання причиною такого рішення стало те, що "синьо-гранатовим" вкрай необхідно поповнити бюджет за рахунок продажів, щоб отримати ресурси для запрошення нових виконавців, намагаючись при цьому зберегти основний кістяк складу.

Зазначається, що Бальде входить у сферу інтересів Манчестер Юнайтед, водночас на Кунде, як повідомлялося раніше, полюють Челсі та Ліверпуль.

Втім, француз задоволений своїм становищем у команді і не планує йти, але у керівництві клубу вже дали зрозуміти, що що готові розглянути гідні фінансові пропозиції щодо його трансферу, якщо такі надійдуть.

Кунде виступає за Барселону з літа 2022 року, контракт розрахований до кінця червня 2030 року. Угода Бальде, який захищає кольори "синьо-гранатових" з 1 червня 2022 року, чинна до літа 2028 року.

Напередодні повідомлялося, що Барселона прагне ще раз орендувати нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.