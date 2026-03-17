Українські арбітри отримали призначення на матч Ліги конференцій

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним отримала призначення на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій Страсбур – Рієка.

Головним суддею поєдинку буде Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертим арбітром виступить Віталій Романов. За роботу системи ВАР відповідатимуть Денис Шурман та Дмитро Панчишин.

Поєдинок відбудеться 19 березня. Перша гра завершилася перемогою Страсбуру з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що Микола Балакін та Денис Шурман не отримали призначення на матчі 20-го туру УПЛ. Судді допустили кілька помилок у поєдинку Полісся – Динамо (1:2).

Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив про відкриття службових розслідувань щодо окремих суддів та представників комітетів через рівень арбітражу в 19-му турі української першості.

Також повідомлялося, що Балакін та Шурман пройдуть перевірку на детекторі брехні.