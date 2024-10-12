Романо відповів на запитання щодо відходу Мудрика з Челсі
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Відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо заявив, що вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик не збирається покидати команду.
Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.
"Поки що Мудрик не працює над тим, щоб покинути Челсі. Те ж саме стосується його агентів, жодних кроків у цьому напрямку немає. Ситуація спокійна, Михайло дуже важко працює, щоб проявити себе якомога краще під керівництвом Енцо Марески. Він хоче стати успішним саме у Челсі", – сказав Романо.
У сезоні-2024/25 Мудрик провів за Челсі 8 матчів, відзначившись трьома асистами. Раніше 23-річний українець потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії.
Щодо зміни команди, нещодавно з'являлися слухи про можливий трансфер вінгера у Ліверпуль, французький Марсель та каталонську Барселону.
Напередодні Мудрик приніс Україні першу перемогу у Лізі націй, забивши єдиний гол у матчі проти Грузії (1:0).