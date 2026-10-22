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Скалоні узгодив новий контракт зі збірною Аргентини

Денис Іваненко — 22 жовтня 2026, 10:31
Скалоні узгодив новий контракт зі збірною Аргентини
Ліонель Скалоні
Федерація футболу Аргентини

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні вирішив продовжити співпрацю з "альбіселесте".

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Термін нинішнього контракту завершувався у грудні 2026 року. Відомий інсайдер заявив, що сторони домовилися про нову угоду до липня 2030-го.

Тож Скалоні буде готувати збірну Аргентини не тільки до наступної континентальної першості, а й до наступного чемпіонату світу.

Зазначимо, що після поразки від Іспанії (0:1) у фіналі останнього мундіалю фахівець натякав, що допрацює контракт до кінця й може залишити посаду, яку обіймає із 2018 року. За цей час він став найуспішнішим тренером в історії "альбіселесте".

Ліонель виграв з Аргентиною ЧС-2022, Фіналіссіму та два Кубки Америки. Загалом під його керівництвом команда провела 104 матчі, у яких здобула 80 перемог, 14 разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.

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