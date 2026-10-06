Барселона продовжила контракт із зірковим капітаном – інсайдер

Каталонська Барселона вдарила по руках із капітаном команди Рафіньєю щодо нової угоди.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Вже завершені усі необхідні домовленості між усіма сторонами. Новий контракт зіркового бразильця з "блаугранас" розрахований до червня 2030 року.

Зазначається, що вже цього тижня іспанський гранд оголосить про пролонгацію співпраці з 29-річним футболістом. Не виключено, що офіційно про це повідомлять у п'ятницю, 9 жовтня, якщо усі документи буду вчасно оформлені.

Його чинний контракт каталонським клубом спливав 30 червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість Рафіньї у 70 мільйонів євро.

Бразилець виступає за "блаугранас" із літа 2022-го, коли перебрався з англійського Лідса. Відтоді провів у футболці каталонців 184 матчі (найбільше у кар'єрі за одну команду), у яких відзначився 86 голами та 62 асистами. Завоював із іспанським клубом 7 титулів.

Раніше головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік схвалив продовження контракту із 29-річним бразильським футболістом, назвавши його ідеальним капітаном для команди. Водночас Рафінья відзначив вплив Фліка на свою кар'єру.

Нагадаємо, що лідера "блаугранас" немає у списку номінантів на Золотий м'яч-2026.