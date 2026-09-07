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Here we go! Як Фабриціо Романо побудував імперію трансферних новин, чуток та фейків

Роман Синчук — 7 вересня 2026, 06:00
Фабриціо Романо, Getty Images
Here we go! Як Фабриціо Романо побудував імперію трансферних новин, чуток та фейків

Не менше п'яти років кожен, хто слідкує за трансферними вікнами, передусім звертає увагу на нього.

Фабриціо Романо – більше, ніж просто репортер чи інсайдер.

Він – ціла індустрія.

Заповітні "Here we go!" у соцмережах італійця – майже абсолютна гарантія, що перехід відбудеться; далі можна не слідкувати.

Це почалося у заштатних виданнях на вулицях Неаполі, а продовжується по всьому світу. І, як кожна справжня знаменитість, Романо помалу перетворився на заручника власної слави.

***

Фабриціо мріяв стати футбольним журналістом, скільки себе пам'ятає.

Одна умова – щоб не таким, як всі.

Ніяких офісів! Його нудить від редакторів, графічних програм і заливання новин.

А от що манить, то це вузенькі вулички рідного Неаполя, де інсайди лежали прямо за столиками у кав'ярнях.

Підходь і бери! Знайомся з людьми! Здобувай довіру! Лови натяки і відсіюй дурниці з їхніх балачок!

Фабриціо відчуває, що це його життя.

Свої перші начерки він відправляє до місцевого сайту пліток Tuttomercatoweb ще на першому курсі інституту. Нічого такого – просто маленькі зарисовки із життя Наполі.

Він і гадки не має, що їх читають на іншому боці Середземномор'я:

"Це був 2010 рік. Мені написав хлопець, що працював у кафетерії Ла Масії і запитав, чи можу я написати про двох вихованців Барси, що стали його друзями. Їх звали Жерар Деулофеу та Мауро Ікарді.
Звісно, я це зробив. Мені було 18, а тоді ще не було спеціалізованих сайтів зі скаутингу.
Згодом цей хлопець подружився з агентом Ікарді, і коли той переходив до Сампдорії, то злив мені цю інформацію першим.
А тоді ще раз – коли Мауро в 2013-му переходив до Інтера. Він сказав: "Ти допоміг у важкі часи мені, а тепер моя черга допомогти тобі". Отак я заявив про себе, і мене найняв Sky Italia". 

***

Ось він, шанс!

Він перебирається до Мілану, де Россонері, Нерадзуррі і весь європейський бомонд з'їжджається в оперу і на моду.

З одного боку, його начальник – головна зірка трансферних новин тих часів Джанлука Ді Марціо.

З іншого – саме те життя, про яке він мріяв:

"Мій редактор казав: "Я не хочу бачити тебе в офісі. Йди звідси. Зустрічайся з людьми. Ходи з ними обідати. Навчися грати у гольф".

Романо робить все з радістю. Він з головою пірнає у навколофутбольне життя Мілану, де знайомиться з агентами, футболістами, їхніми друзями і навіть персоналом готелів, де вони з'являються. Ця "соціальна інвестиція" вимагає величезної самопожертви. Фабриціо звикає спати по 4-5 годин на добу.

"Знаєш, це ж потрібно завжди знаходити час, щоб піти на ту вечерю. Сидіти з тією людиною 2-3 години за келихом вина. Зате після того між вами виникають зовсім інші стосунки, інший рівень довіри", – каже головред футбольного розділу Bild Крістіан Фальк.

Він теж так робить – інакше в цьому бізнесі не вижити.

Між тим сам бізнес росте, як на дріжджах.

Усі пригадують, що лихоманка почалася зі справи Босмана. До того судового рішення агенти зустрічалися з директорами на заправках, а не у шикарних готелях.

"До" трансферним рекордом були 16,5 млн, які Мілан заплатив за Джанлуїджі Лентіні. "Після" – планка піднялася майже втричі за 5 років.

Так-то й виник цей гігантський ринок, куди спершу вклалася європейська еліта, а за нею американці, росіяни, араби...

Гра у грі. 

"З'явилися люди, що більш одержимі трансферами, ніж будь-якою іншою частиною футболу. Для них це важливіше, ніж відвідувати ігри чи результат на табло. І вони просять у мене ще і ще трансферних новин, навіть якщо вони неправдиві", – розповідає Фальк.

Романо стикається з ними якраз у Sky Italia. Він ще веде Instagram, як звичайна молода людина, але під кожним фото його питають лише про переходи:

"І я починаю розуміти, що я нікому не цікавий. Я не зірка. Я журналіст, а журналіст – це завжди посередник".

***

Так що Романо копає глибоко й натхненно.

Він ніколи не видає джерел – мовляв, це найнесподіваніші люди, яких ви можете уявити.

Конкуренти ж запевняють, що у Фабриціо всюди вуха – у готелях, ресторанах, на стоянках та аеропортах, де персонал знає номер "потрібних" авто напам'ять – і за те отримує доплату.

Ну, і отак він помалу стає королем.

Останні сумніви знімає один-єдиний інсайд – влітку 2018-го Романо першим у Європі повідомляє, що Кріштіану Роналду переходить до Ювентуса.

Один репортер випереджає водночас Marca, AS, Mundo Deportivo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, навіть туринський Tuttosport. Ще б пак, це привертає купу уваги.

Що робити далі?

Фабриціо готовий йти вперед – бренд. 

Він перетворює фразу "Here we go!" на візитівку, якою підтверджує ще не оголошені офіційно угоди.

Його достовірність та ретельність у роботі з джерелами робить Романо еталоном. Хто не хоче знати сьогодні, що відбудеться завтра?

На цьому етапі італієць ще грає у "гру трансферів" старомодно – публікує тільки власну інформацію; шанує достовірність, а не швидкість; відносини з гравцями, а не перегляди:

"Я знав, що Голанд підпише контракт з Боруссією, а Тальяфіко перейде з Аяксу до Ліону. Але я волів почекати, бо поважаю потреби своїх джерел".

Разом з тим, на Sky Sports йому вже занадто тісно.

Ді Марціо та стара школа ще чіпляються за ЗМІ, тоді як Романо, дитя епохи інтернету, чітко бачить майбутнє за соцмережами.

Він йде у Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok – і адаптує свій контент під кожну окрему аудиторію. Вам жартома чи серйозно? Усно чи письмово? Коротко чи розлого? У нього є все.

***

І тоді ж йому стає тісно уже в цілій Італії.

Романо здобуває контакти по всій Європі, і з 2020-го без "Here we go!" не обходиться жоден помітний трансфер у великих лігах. 

Це він опублікував фото агента Бруну Фернандеша у літаку до Манчестера.

Він оголосив про перехід Кая Гаверца до Челсі за 2 тижні до фіналізації угоди.

Він назвав дату, коли Зінедін Зідан вдруге піде з Реала.

Він посварився з Брайтоном, коли той заперечив продаж Марка Кукурельї до Челсі, – і виявився правим.

Звісно, траплялися на цій дорозі й промахи, але Романо коментує їх спокійно:

"Якось я оголосив про перехід Вейналдума до Барселони. В підсумку ПСЖ в останній момент заплатив втричі більше й забрав його собі. Це ринок. Тут за 5 хвилин усе може змінитися".

Фанати прощають, бо влучань в десятки разів більше.

Та що там, у нього з'являються персональні шанувальники, які готові розірвати цілий інтернет заради свого кумира. І ось він вже не "посередник"...

Складна ситуація.

Усі розуміють, що навіть 100 годин в добі Романо б не вистачило, аби самотужки зібрати всю інформацію, яку він публікує. Отже, йому її зливають. А у кого є доступ до деталей переговорів? Тут барменами не обійтися. 

Італієць починає цитувати дуже впливових агентів Міно Райоли, Жорже Мендеша, Алі Рабата.

Фабриціо хизується тим, що якийсь директор топлклубу запросив на зустріч: "Він сказав, що хоче познайомитися з хлопцем, який знає все на світі".

І він справді знає!

Але у такого знання висока ціна – Романо зобов'язаний "виручати" нових друзів у відповідь. І коли їм треба фейк, то...

І він робить ще один важливий вибір. Із журналіста Фабриціо негласно перетворюється на інфлюенсера.

***

Інтелектуали називають 2020-ті "епохою постправди", але якщо простіше, то настали часи безпам'ятства.

Ніхто не бере до уваги, що було вчора, а про позавчора вже й мова не йде. Там, певно, динозаври Альпами блукали, ловили жабрами вайфай.

Романо виявляється найспритнішим і тут.

Аби розмивати неправдиві чи заангажовані повідомлення, він перетворює свої соцмережі на повноцінні агрегатори новин, де якість ексклюзивів падає; натомість з'являється банальщина, типу, Барселона виграла 4 матчі поспіль. 

Він вже не шокує, а плете павутину. Так, оренді Рональда Араухо з Барси до Ліверпуля Романо присвятив 13 (!) однотипних дописів.

Всього ж за день у італійця виходить по 100-120 постів на різних платформах.

Він все ще видає інсайди першим, як-от про оренду Михайла Мудрика до Тоттенгема.

Разом з тим, між цим та банальними підбірками гольових передач Мессі з'являються дивні повідомлення, типу, Джош Малліган переходить із Хібс до Данді. До чого це?

Дурних же нема.

В США журналіст Хосе Роберто Нуньєс стверджує, що Романо опублікував допис про контракт якогось Кріса Донована з Філадельфією за 1100 доларів.

Ексдиректор норвезького клубу Валенга заявляє, що отримував пропозиції опублікувати рекламний пост у Романо за 11600 крон, або ж рекламний відеоролик за 63070 крон.

Іншим днем журналісти у Німеччині та Нідерландах звинувачують Романо у тому, що він скопіював "ексклюзиви" у них майже слово в слово.

У відповідь – мовчання. 

Це міг би бути кінець кар'єрі, якби не безпам'ятство. Фабриціо та його редактори завалюють сторінки все новим контентом – і вже за тиждень ніхто не згадує старі промахи.

Ба більше, фоловери липнуть, як мухи на мед, бо поверхневість епохи перетворила впізнаваність на головний фактор успіху.

Зараз у нього 51 млн підписників у Instagram, 35 млн у Facebook, 29 млн – у Х (колишній Twitter), 28 млн у TikTok, 11,2 млн у Threads; 3,3 млн – у YouTube. Це більше, ніж у лідера Серії А Інтера.

"Кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди щось відбувається. Я перепрошую", – Романо притуляє до вуха телефон і таємничо йде від екрану, а повертається за пару хвилин. "Ще зовсім трохи – і буде "Here we go!"

Слухачі в екстазі.

Проте сам Фабриціо розуміє, що ця імперія – водночас його тупик.

***

Ще влітку 2026-го він оголошує, що покине або переформатує цей бізнес:

"Ймовірно, я вже не можу працювати з ринком так, як зараз. Потрібен свіжий підхід, погляд. Іншим разом я розповім", – він каже.

Хоча що розповідати? В Італії ним вже зареєстрована фірма, що "спеціалізуватиметься на маркетинговій та спонсорській діяльності". По суті, саме цим він і займався останніми роками, прикриваючись новинним спамом і старою репутацією.

Світ впіймав його швидко; Фабриціо лише недавно виповнилося 33. 

Та хай там як, віддамо неаполітанцю належне – він змінив гру; побачив можливості, які ніхто не помічав, і так туди рвонув, що перевернув уявлення про інсайди, можливості соцмереж; створив з нуля цілу індустрію.

Ех, якби ж він ще перевірив те повідомлення про порятунок Крістіана Атсу під час землетрусу в 2023-му. Той промах – найстрашніший у його кар'єрі, бо він дав марну надію цілій ганській родині...

Тепер йому з цим жити.

Ну, а трансферний ринок попри всі кризи продовжує рости. У 2012-му, коли Романо прийшов на Sky Italia, він сягав 2,6 млрд євро. У 2022-му доріс до 6,6. Сьогодні – це 10,4 млрд євро.

Фабриціо втомився від "Here we go!"? Не біда. За такої капіталізації та темпів зростання його місце займуть молоді, які прямо зараз нишпорять кафешками, парковками і готелями в пошуках сенсацій.

І новий Ікарді – навіть не сумнівайтеся! – вже готується переїздити до своєї Сампдорії. Йому тільки треба, щоб хтось про це оголосив...

Як там у Сапковсього? Щось закінчується, а щось починається.

Завжди одне й те ж.

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Чемпіонат Італії, Серія А Фабріціо Романо