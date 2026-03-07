Дурна спекуляція, – агент Клоппа відреагував на чутки про перемовини з Атлетико

Агент Юргена Клоппа відреагував на чутки про те, що німецький наставник веде перемовини з мадридським Атлетико.

Його цитує інсайдер Фабріціо Романо.

Представник коуча Марк Косіцке спростував дану інформацію.

"Дурна спекуляція", – відповів агент Клоппа.

Нагадаємо, що крайнім клубом у тренерській діяльності Клоппа був англійський Ліверпуль. Наставник очолював гранд АПЛ протягом 2015-2024 років. "Мерсисайдці" провели під його керівництвом 489 матчів, здобувши 8 трофеїв.

Після чого він почав працювати на посаді глобального спортивного директора Ред Булл. Є інформація, що Юрген близький до відходу з Ред Бул, яка з'явилась тлі чуток про інтерес іншого мадридського клубу Реала.

Хоча генеральний директор з корпоративних проєктів та інвестицій Ред Булл Олівер Мінцлафф спростував усі ці заяви, назвавши їх абсолютною нісенітницею.

Раніше повідомлялось, що німецький фахівець вже висунув умови керівництву "Королівського клубу". Також ЗМІ приписують головного тренера італійського Мілана Массіміліано Аллегрі на заміну Альваро Арбелоа.