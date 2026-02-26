Керівництво Ред Булл відповіло на чутки про звільнення Клоппа
Керівництво компанії Ред Булл спростувало інформацію ЗМІ про те, що Юрген Клопп може втратити посаду керівника глобального футбольного напрямку вже через рік після призначення.
Про це повідомляє ESPN.
Генеральний директор з корпоративних проєктів та інвестицій Олівер Мінцлафф назвав ці заяви абсолютною нісенітницею та підкреслив, що компанія надзвичайно задоволена роботою німецького фахівця.
"Це повна нісенітниця і абсолютно безпідставні звинувачення. Навпаки, ми надзвичайно задоволені роботою Юргена Клоппа", – заявив Олівер.
За його словами, Клопп постійно контактує з тренерами та спортивними директорами, тому керівництво повністю довіряє йому та вважає ідеальною людиною для цієї ролі.
Зазначимо, що німець курує такі команди, як Лейпциг, Зальцбург та Нью-Йорк Ред Буллз із січня 2025 року. Результати клубів наразі різні: Лейпциг йде п'ятим у Бундеслізі під керівництвом нового тренера Оле Вернера, Зальцбург лідирує в чемпіонаті Австрії, а от Нью-Йорк Ред Буллз минулого року вперше за 15 сезонів не зміг пробитися у плейоф МЛС.
Нагадаємо, що після свого відходу з Ліверпуля влітку 2024 року Юрген працевлаштувався у системі Ред Булл, проте розмови про його повернення до тренерської діяльності не вщухають.
Раніше з'являлася інформація, що Клопп може очолити мадридський Реал вже влітку 2026-го. Також спеціаліст розповідав, чому свого часу відмовився від посади головного тренера Манчестер Юнайтед.
Водночас він не приховує, що сумує за Ліверпулем, на чолі якого провів 489 матчів, та у майбутньому ще може повернутися до керма англійської команди. Додамо, що раніше наставник також успішно очолював Майнц (270 ігор) та дортмундську Боруссію (319 поєдинків).