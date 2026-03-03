Клопп може достроково покинути Ред Булл – ЗМІ

Юрген Клопп може достроково покинути посаду глобального спортивного директора Ред Булл.

Про це повідомляє L'Équipe з посиланням на австрійську газету Salzburger Nachrichten.

Німецький спеціаліст втратив повну довіру керівництва "червоних биків" та може попрощатись із клубом вже влітку 2026 року. Чинний контракт Клоппа з Ред Булл розрахований до кінця 2029 року.

Цікаво, що генеральний директор з корпоративних проєктів та інвестицій Ред Булл Олівер Мінцлафф реагував на чутки про можливий відхід легендарного фахівця. Він спростував усі ці заяви, назвавши їх абсолютною нісенітницею та підкреслив, що компанія надзвичайно задоволена роботою німця.

Наступником Клоппа на цій посаді може стати Олівер Гласнер, який покине англійський Крістал Пелес по закінченню поточного сезону-2025/26.

Натомість Юрген може повернутись до тренерської діяльності. Його крайнім клубом був Ліверпуль. Німецький наставник очолював англійський гранд протягом 2015-2024 років. "Мерсисайдці" провели під його керівництвом 489 матчів, здобувши 8 трофеїв.

Раніше повідомлялось, що Клопп може стати новим головним тренером мадридського Реала, замінивши біля керма Альваро Арбелоа. У ЗМІ вже навіть зазначали, що німецький коуч висунув умови керівництву "Королівського клубу".