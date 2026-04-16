Стали відомі кандидати на заміну Арбелоа в Реалі

Керівництво мадридського Реала вже приступило до пошуку нового головного тренера на наступний сезон.

Про це повідомляє The Athletic.

Шанси Альваро Арбелоа залишитися на цій посаді після вильоту з Ліги чемпіонів від Баварії примарні. Його звільнення наприкінці сезону вже можна вважати вирішеним питанням.

На заміну йому Реал розглядає 4 кандидатури. У клубі високо цінують Юргена Клоппа, проте ніяких контактів із німцем поки що не було. Повернення Зінедіна Зідана виглядає малоймовірним, оскільки він влітку очолить збірну Франції.

Також Реал розглядає кандидатуру нинішнього наставника французів, Дідьє Дешама, і тренера збірної США Маурісіо Почеттіно, якому симпатизує особисто президент Реала Флорентіно Перес.

Арбелоа очолив Реал у січні поточного року, замінивши на чолі команди Хабі Алонсо.