Колишня зірка збірної Іспанії назвав головні відмінності між Клоппом і Гвардіолою

Асистент головного тренера Барселони Тьяго Алькантара висловився про методи роботи Юргена Клоппа та Жузепа Гвардіоли.

Іспанець назвав головні відмінності між зірковими наставниками, під керівництвом яких він працював. Колишній півзахисник зізнався, що ніколи не грав у такий фізично вимогливий футбол, як у німця.

"При Юргені у пріоритеті була енергія, при Гвардіолі – контроль. Правила дотримувалися до підходу до штрафного майданчика, а далі була свобода. З Клоппом усе інакше: "Хочу почуватися комфортно в хаосі". У нас була фізично потужна команда, ми прагнули грати вперед, атакувати, використовувати вертикальні передачі, щоб діяти максимально енергійно. Перевагою був пресинг після втрати м'яча. Це відбувалося швидше, ніж будь-коли в моїй кар'єрі. Щойно ми втрачали м'яч, одразу починали розставляти пастки", – сказав Алькантара.

Зазначимо, що іспанець грав у Гвардіоли в Барселоні та Баварії, а під керівництвом Клоппа виступав у Ліверпулі. Він завершив ігрову кар'єру влітку 2024 року.

На початку сезону-2025/26 Алькантара долучився до тренерського штабу Ганса-Дітера Фліка. Він уже отримував пропозицію очолити клуб Ла Ліги, проте відмовився від такої можливості.