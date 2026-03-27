Я пишаюся тим, що був частиною його кар'єри: Клопп проментував рішення Салаха покинути Ліверпуль

Колишній наставник Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками про рішення Мохаммеда Салаха покинути команду після завершення сезону, висловивши впевненість у його тривалій кар'єрі.

Його слова передає BBC.

"Салах – неймовірний професіонал. Він встановив абсолютно нові стандарти для професійного футболіста – наскільки важко можна працювати, скільки сил можна вкладати у відновлення та все інше. Зараз він залишає клуб, але я не здивуюся, якщо він ще гратиме шість чи сім років. Мені сумно, але він, без сумніву, є одним із найкращих гравців усіх часів, і я дуже пишаюся тим, що був частиною його кар'єри".

Також тренер назвав справедливим рішення розірвати контракт за взаємною згодою.

"Це не мені приймати таке рішення, але я вважаю, що угода була правильною. Я справді вважаю, що всі наші відносини були справедливими. Винятковий гравець, виняткові показники, і, звісно, він заробив чималі гроші. А тепер він може йти куди завгодно, а клуб мусить і знайде інших гравців, і це абсолютно нормально. Після всіх цих років не повинно бути жодних негативних емоцій, і, наскільки я розумію, я їх не бачу".

Наостанок Клопп зазначив, що знайти пряму заміну такому футболісту неможливо, тому команді доведеться адаптуватися.

"Так, такого типу гравця неможливо замінити. Так буває завжди. Залишається порожнеча, яку хтось заповнить. Статистика флангового гравця просто неймовірна. А для нападника вона взагалі не має собі рівних. Так воно і є. Тож якщо це неможливо, навіщо взагалі намагатися? Я не в тому становищі, щоб давати комусь поради. Просто підбирайте гравців і грайте в той футбол, який може принести успіх. Це, по суті, і є все".

Зауважимо, загалом у складі "мерсисайдців" єгипетський вінгер забив 255 голі у всіх турнірах за весь час. Разом із Клоппом Салах виграв Лігу чемпіонів (2018-19), Суперкубок УЄФА (2019), клубний чемпіонат світу (2019), англійську Прем'єр-лігу (2019-20), Кубок Англії (2021-22) та два Кубки англійської ліги (2022, 2024).

Нагадаємо, 24 березня, Ліверпуль оголосив про дострокове розірвання контракту із Салахом за спільною згодою, про що гравець особисто попросив якнайшвидше розповісти вболівальникам задля прозорості. 33-річний египтянин покине клуб вільним агентом після завершення поточного сезону.

Гравцем наразі цікавляться саудівські клуби Аль-Іттіхад, Аль-Наср, Аль-Хілаль та Аль-Ахлі та команда Ліонеля Мессі – Інтер Маямі, тоді як можливість переходу до турецького Фенербахче агент футболіста виключив.