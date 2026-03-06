Зірковий тренер може очолити Реал: він поверне клубну легенду у Мадрид

Італійський наставник Мілана Массіміліано Аллегрі може висунути дві умови керівництву мадридського Реала, якщо погодиться очолити іспанський гранд.

Про це повідомляє Tuttosport.

Це повернення у Мадрид досвідченого Луки Модрича, який виступав за "вершкових" протягом 2012-2025 років. У футболці "Королівського клубу" 40-річний хорват провів 597 матчів (43 голи та 95 асистів).

Зазначається, що 58-річний фахівець хоче, аби Модрич об'єднав минуле та майбутнє Реала.

Також Аллегрі хотів би забрати із собою Адріана Рабйо, який став ключовим гравцем "россонері" під керівництвом цього тренера.

Контракт 30-річного французького півзахисника з клубом Серії А розрахований до кінця червня 2028-го, тоді як угода Модрича з Міланом спливає по закінченню поточного сезону-2025/26. Теж є можливість пролонгації співпраці ще на один рік.

Водночас чинний контракт Аллегрі з італійським колективом є до кінця червня 2027-го.

Нагадаємо, що Массіміліано очолює Мілан з липня 2025-го. Це був вже другий прихід коуч в італійський гранд. Відтоді команда провела під його керівництвом 31 поєдинок, а загалом – 209 матчів. Відомий спеціаліст привів "россонері" до двох трофеїв – Кубку (2010/11) та Суперкубку Італії (2011/12).

Мілан після 27 турів посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 57 балів. Відставання від лідера сезону Інтера складає 10 очок. Ці два гранди зіштовхнуться на одному футбольному полі у наступному турі Серії А. Поєдинок Мілан – Інтер запланований на неділю, 8 березня (початок о 21:45 за Києвом).

Раніше повідомлялось, що наступником Альваро Арбелоа на чолі Реала може стати колишній наставник англійського Ліверпуля Юрген Клопп.