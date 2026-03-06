Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зірковий тренер може очолити Реал: він поверне клубну легенду у Мадрид

Софія Кулай — 6 березня 2026, 08:45
Зірковий тренер може очолити Реал: він поверне клубну легенду у Мадрид
Массіміліано Аллегрі
Getty Images

Італійський наставник Мілана Массіміліано Аллегрі може висунути дві умови керівництву мадридського Реала, якщо погодиться очолити іспанський гранд.

Про це повідомляє Tuttosport.

Це повернення у Мадрид досвідченого Луки Модрича, який виступав за "вершкових" протягом 2012-2025 років. У футболці "Королівського клубу" 40-річний хорват провів 597 матчів (43 голи та 95 асистів).

Зазначається, що 58-річний фахівець хоче, аби Модрич об'єднав минуле та майбутнє Реала.

Також Аллегрі хотів би забрати із собою Адріана Рабйо, який став ключовим гравцем "россонері" під керівництвом цього тренера.

Контракт 30-річного французького півзахисника з клубом Серії А розрахований до кінця червня 2028-го, тоді як угода Модрича з Міланом спливає по закінченню поточного сезону-2025/26. Теж є можливість пролонгації співпраці ще на один рік.

Водночас чинний контракт Аллегрі з італійським колективом є до кінця червня 2027-го.

Нагадаємо, що Массіміліано очолює Мілан з липня 2025-го. Це був вже другий прихід коуч в італійський гранд. Відтоді команда провела під його керівництвом 31 поєдинок, а загалом – 209 матчів. Відомий спеціаліст привів "россонері" до двох трофеїв – Кубку (2010/11) та Суперкубку Італії (2011/12).

Мілан після 27 турів посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 57 балів. Відставання від лідера сезону Інтера складає 10 очок. Ці два гранди зіштовхнуться на одному футбольному полі у наступному турі Серії А. Поєдинок Мілан – Інтер запланований на неділю, 8 березня (початок о 21:45 за Києвом).

Раніше повідомлялось, що наступником Альваро Арбелоа на чолі Реала може стати колишній наставник англійського Ліверпуля Юрген Клопп.

Читайте також :
Родріго визначився з майбутнім після страшної травми: чи планує залишати Реал
Мілан Реал Мадрид Лука Модрич Массіміліано Аллегрі Адріан Рабйо

Мілан

Мілан хоче продовжити контракт із зірковим лідером команди
Мілан на місяць втратив основного захисника
Зірковий італійський тренер може очолити Реал
Рома втратила перемогу над Ювентусом, Мілан обіграв Кремонезе у 27 турі Серії А
Мілан націлився на трансфер лідера Боруссії

Останні новини