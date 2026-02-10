Клопп висунув умови керівництву Реала: прихід німця негативно вплине на Мбаппе та Вінісіуса

Колишній наставник Ліверпуля Юрген Клопп висунув умови керівництву Реала, якщо він у майбутньому таки очолить мадридський гранд.

Про це повідомляє DefensaCentral.

Німецький спеціаліст хоче внести ротацію у склад. За інформацією джерела, Клопп хотів би давати більше ігрової практики Родріго, а також повернути у Мадрид Ендріка, який виступає за французький Ліон на правах оренди.

Натомість 58-річний фахівець планував би скоротити ігровий час на полі одразу трьох гравців – Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Жуніора та Франко Мастантуоно.

Ба більше, відомий наставник хотів би підсилити Реал. Мова йде про двох гравців у захист та центр поля. Із приходом екстренера "мерсисайдців" футболки "Королівського клубу" могли б приміряти Якобо Рамон із італійського Комо і Ніко Шлоттербек, який виступає за дортмундську Боруссію.

Зазначається, що президент іспанського гранда Флорентіно Перес вже ознайомився із такими вимогами Клоппа. Фінальне рішення залежатиме від трансферної політики клубу.

Раніше була інформація, що Клопп може очолити Реал вже влітку 2026-го. Також німецький спеціаліст розповів, чому відмовився під посади головного тренера Манчестер Юнайтед. Юрген не приховує, що сумує за Ліверпулем та у майбутньому ще може прийти до керма англійського клубу.

Нагадаємо, що Клопп покинув тренерський місток Ліверпуля влітку 2024-го. Під його керівництвом "мерсисайдці" провели 489 матчів. Свого часу очолював Майнц (270 ігор) та Боруссію Дортмунд (319 поєдинків). Після відходу з англійського клубу Юрген працевлаштував у Ред Булл головою відділу глобального футболу.