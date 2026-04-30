Клопп не розглядається як кандидат на посаду тренера Реала

Олег Дідух — 30 квітня 2026, 23:26
Юрген Клопп
Ред Булл

Мадридський Реал не розглядає Юргена Клоппа як потенційного кандидата на посаду нового головного тренера команди.

Про це повідомляє As.

За їхньою інформацією, Реал не поспішає з призначенням нового головного тренера. Розглядаються декілька кандидатур, проте Клоппа серед них немає.

Водночас, сам німецький фахівець також не зацікавлений у роботі з мадридським клубом. Його мрія – очолити збірну Німеччини, з якою наразі працює Юліан Нагельсманн. Клопп залишається поза тренерською діяльністю з 2024 року, коли він покинув посаду наставника Ліверпуля.

Нагадаємо, нинішній тренера Реала, Альваро Арбелоа, найімовірніше покине свою посаду наприкінці сезону. Раніше фаворитом на заміну йому називали Жозе Моурінью.

