Клопп не розглядається як кандидат на посаду тренера Реала
Мадридський Реал не розглядає Юргена Клоппа як потенційного кандидата на посаду нового головного тренера команди.
Про це повідомляє As.
За їхньою інформацією, Реал не поспішає з призначенням нового головного тренера. Розглядаються декілька кандидатур, проте Клоппа серед них немає.
Водночас, сам німецький фахівець також не зацікавлений у роботі з мадридським клубом. Його мрія – очолити збірну Німеччини, з якою наразі працює Юліан Нагельсманн. Клопп залишається поза тренерською діяльністю з 2024 року, коли він покинув посаду наставника Ліверпуля.
Нагадаємо, нинішній тренера Реала, Альваро Арбелоа, найімовірніше покине свою посаду наприкінці сезону. Раніше фаворитом на заміну йому називали Жозе Моурінью.