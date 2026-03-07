Названо клуб, який є фаворитом на призначення Клоппа

Мадридський Реал є єдиним клубом, який може привабити німецького наставника Юргена Клоппа повернутись до тренерської роботи.

Про це інформує Sky Sports.

"Вершкові" серйозно розглядають колишнього коуча англійського Ліверпуля на посаду головного тренера першої команди.

Зазначається, що в іспанському клубі вже протягом декількох років активно стежать за роботою Клоппа та високо оцінюють його діяльність. Керівництво "Королівського клубу" приємно вражене харизмою та переможним менталітетом німця, який здатен приводити свої команди до високих результатів.

Наразі Реал ще не контактував із Клоппом. У ЗМІ вже подейкують, що Юрген може достроково покинути посаду глобального спортивного директора Ред Булл. Хоча чинний контракт німецького спеціаліста розрахований до кінця 2029 року.

Його крайнім клубом був Ліверпуль. Німецький наставник очолював англійський гранд протягом 2015-2024 років. "Мерсисайдці" провели під його керівництвом 489 матчів, здобувши 8 трофеїв.

Раніше повідомлялось, що Клопп може стати новим головним тренером мадридського колективу, замінивши біля керма Альваро Арбелоа. У пресі вже навіть зазначали, що німецький коуч висунув умови керівництву "Королівського клубу".