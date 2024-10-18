Артета підтримав призначення Тухеля: Один з найкращих тренерів у світі

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета назвав нового наставника збірної Англії Томаса Тухеля одним із найкращих у світі.

Його слова передає пресслужба "канонірів".

"Гравці під керівництвом Тухеля отримують багато досвіду, нових знань. Я вважаю, що він, без сумнівів, один із найкращих тренерів у світі. Я захоплююся ним. Його досвід, вміння налаштувати команду, вміння спілкуватися з гравцями. Я вже розмовляв з кількома футболістами, бачив на їхніх обличчях посмішку, що завжди є хорошим знаком", – сказав Артета.

Нагадаємо, 16 жовтня німецький фахівець Томас Тухель став головним тренером збірної Англії. Він підписав контракт ще 8 жовтня, але оголошення було відкладено, щоб не відволікати суспільство та футболістів від матчів Ліги націй.

Таке рішення знайшло своїх прихильників та опонентів. Відтак, колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні заявив, що здивований, що FA вирішили призначити німця на посаду наставника збірної Англії. Також таке рішення розкритикував Гарі Невілл.

А легендарний Алан Ширер заінтригований призначенням Тухеля та очікує від нього завоювання трофея.