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Ми завдаємо собі шкоди: Невілл – про призначення Тухеля тренером збірної Англії

Олексій Мурзак — 16 жовтня, 19:54
Ми завдаємо собі шкоди: Невілл – про призначення Тухеля тренером збірної Англії
Гарі Невілл
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Колишній захисник збірної Англії Гарі Невілл переконаний, що тренувати збірну повинен англієць.

Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі X, де відреагував на призначення головним тренером національної команди німця Томаса Тухеля.

"Ми завдаємо собі шкоди. В Англії дуже багато хороших фахівців, яких можна було б призначити тренером збірної. Чомусь ми застрягли, коли справа стосується тренерства. Англійці мають одну з найгірших репутацій в Європі. У нас немає чіткої ідентичності, через що ми не можемо побудувати унікальний стиль.

Нам потрібно дати можливість англійським тренерам процвітати, аби у нас з'явилася власна ідентичність", – написав Невілл.

За збірну Англії легендарний захисник зіграв 85 матчів. Також був асистентом головного тренера збірної Роя Годжсона з 2012 по 2016 роки.

16 жовтня німецький фахівець Томас Тухель став головним тренером збірної Англії. Він підписав контракт ще 8 жовтня, але оголошення було відкладено, щоб не відволікати суспільство та футболістів від матчів Ліги націй.

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Гарі Невілл

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