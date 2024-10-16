Ми завдаємо собі шкоди: Невілл – про призначення Тухеля тренером збірної Англії

Колишній захисник збірної Англії Гарі Невілл переконаний, що тренувати збірну повинен англієць.

Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі X, де відреагував на призначення головним тренером національної команди німця Томаса Тухеля.

"Ми завдаємо собі шкоди. В Англії дуже багато хороших фахівців, яких можна було б призначити тренером збірної. Чомусь ми застрягли, коли справа стосується тренерства. Англійці мають одну з найгірших репутацій в Європі. У нас немає чіткої ідентичності, через що ми не можемо побудувати унікальний стиль.

Нам потрібно дати можливість англійським тренерам процвітати, аби у нас з'явилася власна ідентичність", – написав Невілл.

За збірну Англії легендарний захисник зіграв 85 матчів. Також був асистентом головного тренера збірної Роя Годжсона з 2012 по 2016 роки.

16 жовтня німецький фахівець Томас Тухель став головним тренером збірної Англії. Він підписав контракт ще 8 жовтня, але оголошення було відкладено, щоб не відволікати суспільство та футболістів від матчів Ліги націй.