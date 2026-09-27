Якби зробили це, то виграли б матч: Тухель – про поразку від Іспанії в Лізі націй

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель відреагував на поразку від Іспанії (2:3) в першому турі Ліги націй.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Німецький фахівець залишився розчарований початком гри та підсумковим результатом. Він вважає, що команда мала всі шанси здолати чинного чемпіона світу:

"У нас був жахливий початок, найгірший із можливих. Реакція була дуже хорошою: ми все ж припускалися великих помилок і допускали небезпечні моменти біля наших воріт, але загалом ми були кращими та домінували. Ми забили два голи, і це були наші найкращі 15 хвилин після перерви, але ми не змогли реалізувати пенальті.

Якби забили, можливо, Іспанія повірила б, що їхня тривала серія матчів без поразок добігає кінця. Ми виконали неймовірну роботу з відбору м'яча, а самовіддача, сміливість та хоробрість були на висоті – на чужій половині поля ми виграли на 12-15 м'ячів більше, ніж Іспанія. Але ми не змогли перетворити достатню кількість із них на моменти та голи, адже якби зробили це, то виграли б матч".