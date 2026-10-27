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Тухель тепло привітав Кейна зі здобуттям Золотого м'яча

Володимир Максименко — 27 жовтня 2026, 10:58
Тухель тепло привітав Кейна зі здобуттям Золотого м'яча
Гаррі Кейн
Getty Images

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель привітав Гаррі Кейна з перемогою в голосуванні за Золотий м'яч-2026.

Слова фахівця передає The Independent.

Наставник дуже тепло висловився про форварда, підкресливши його лідерські та бомбардирські здібності.

"Вітаю із абсолютно заслуженим Золотим м'ячем. У мене скінчились епітети для опису твоєї гри і я радий, що ти отримав належне визнання. Стати першим англійцем за 25 років, який виграв Золотий м'яч – особливе досягнення. Нам дуже пощастило мати такого лідера в команді.
Після святкування з родиною ти робитимеш те, що вмієш найкраще – забивати голи та перемагати", – заявив Тухель.

У голосуванні за ЗМ-2026 нападник мюнхенської Баварії випередив форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе та вінгера Барселони Ламіна Ямала, які посіли друге та третє місця відповідно. У France Football вже розкрили відрив Кейна від Мбаппе.

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Для Гаррі цей Золотий м'яч став першим у кар'єрі. Загалом він став першим із 2001 року (тоді здобував Майкл Овен) англійським футболістом, який виграв ЗМ. Також першим із 1981-го року гравцем Баварії, який виграв цю найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Востаннє із представників мюнхенського клубу це робив Карл-Гайнц Румменігге, який тріумфував два роки поспіль (1980-го та 1981-го). 

Раніше перемогу форварда Баварії оцінив легенда Арсенала Т'єррі Анрі.

Золотий м'яч Томас Тухель Гаррі Кейн

Золотий м'яч

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