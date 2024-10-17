Я здивований рішенням FA: Руні – про призначення Тухеля

Наставник Плімута і колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні заявив, що здивований рішенням FA призначити німецького фахівця Томаса Тухеля головним тренером збірної Англії.

Його слова наводить ВВС.

"Я здивований. Він дуже хороший тренер, але я здивований, що його найняла FA. Я бажаю йому всього найкращого і сподіваюся, що у нього буде все добре. Сподіваюся, Томас зможе впоратися з усіма викликами", – сказав Руні.

16 жовтня німецький фахівець Томас Тухель став головним тренером збірної Англії. Він підписав контракт ще 8 жовтня, але оголошення було відкладено, щоб не відволікати суспільство та футболістів від матчів Ліги націй.

Водночас колишній захисник збірної Англії Гарі Невілл розкритикував таке призначення. Він переконаний, що тренувати збірну повинен англієць.