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Спроба номер три: Тухель – не перший закордонний тренер в історії збірної Англії

Станіслав Лисак — 16 жовтня, 13:11
Спроба номер три: Тухель – не перший закордонний тренер в історії збірної Англії
Getty Images

Футбольна асоціація Англії оголосила ім'я нового головного тренера національної команди. Ним став німецький фахівець Томас Тухель.

51-річний наставник став уже третім в історії "трьох левів" не англійським тренером. Раніше свої сили в збірній Англії випробовував легендарний швед Свен-Йоран Ерікссон, який у серпні помер після тривалої боротьби з раком.

На чолі англійської національної команди шведський фахівець провів 67 матчів, у яких здобув 40 перемог, 17 нічиїх та 10 поразок. Під керівництвом Ерікссона англійці виходили до чвертьфіналу чемпіонату світу-2002, Євро-2004 та чемпіонату світу-2006.

Легендарного шведського наставника замінили на англійця Стіва Макларена, який не зумів кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2008, після чого керівництво FA знову звернулося до закордонного фахівця, ним став іменитий Фабіо Капелло. "Дон Фабіо" очолював збірну Англію протягом 4 років, однак зумів продемонструвати результат лише на одному великому турнірі.

На мундіалі-2010 англійці вийшли до 1/8, де розгромно поступилися німцям (4:1). За чотири місяці до Євро-2012, яке відбулося в Україні та Польщі, Капелло зі скандалом покинув "трьох левів". Італійський наставник захищав лідера команди Джона Террі, якого звинуватили в расизмі та позбавили капітанської пов'язки. Через принципову позицію Фабіо Капелло Футбольна асоціація Англії прийняла рішення звільнити головного тренера.

Легендарний Рой Годжсон зумів вивести англійців до 1/4 Євро-2012, однак вже після чемпіонату Європи-2016 команду очолив Гарет Саутгейт, який на чолі збірної Англії провів найбільше матчів (102) з часів Альфа Ремзі, який працював з 1963 по 1974 роки та здобув єдиний великий трофей для команди – чемпіонат світу-1966.

Томас Тухель став першим за 12 років закордонним тренером в історії збірної Англії. Німецький наставник уже працював на "туманному альбіоні", вигравши з Челсі Лігу чемпіонів у 2021 році.

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