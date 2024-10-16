Томас Тухель очолив збірну Англії

Німецький фахівець Томас Тухель став головним тренером збірної Англії з футболу.

Про це повідомила пресслужба Футбольної асоціації Англії.

Вказано, що Тухель підписав контракт ще 8 жовтня, але оголошення було відкладено, щоб не відволікати суспільство та футболістів від матчів Ліги націй.

Його помічником буде Ентоні Беррі, який вже асистував йому у лондонському Челсі та Баварії.

Зазначимо, що угода набуде чинності 1 січня 2025 року. Тобто до кінця року Лі Карслі продовжить виконувати обов'язки головного тренера команди.

51-річний Тухель знаходиться без роботи з травня цього року, коли був звільнений з посади наставника мюнхенської Баварії. Томас почав кар'єру тренера ще у 2007 році, коли очолив Аугсбург-II. Потім працював із Майнцом, Боруссією Дортмунд, ПСЖ та Челсі. Разом із "синіми" німецький фахівець виграв Лігу чемпіонів-2020/21.

Нагадаємо, після Євро-2024 посаду тренера "Трьох левів" залишив Гарет Саутгейт. Зараз із командою працює Лі Карслі, з яким команда напередодні зазнала поразки від Греції. Щоправда, згодом англійці реабілітувались у матчі з Фінляндією (3:1).