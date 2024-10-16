Легенда збірної Англії: Тухель повинен виграти трофей

Легендарний форвард Алан Ширер прокоментував призначення Томаса Тухеля на посаду головного тренера збірної Англії.

Ширера цитує BBC.

"Нам потрібен трофей, все дуже просто. Нам потрібен тренер, який зможе це зробити. Без сумніву, Тухель має неймовірне резюме, але це буде зовсім інше випробування для нього. Це сміливий крок з боку Футбольної асоціації (FA).

Він повинен виграти трофей, для цього його запросили. У FA побачили, що цей підбір гравців є найкращим в Англії за дуже довгий час".