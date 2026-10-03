Абсолютно довершений виступ: Тухель – про розгромну перемогу над Хорватією

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель відреагував на розгромну перемогу над Хорватією (7:0) у 3 турі Ліги націй.

Його слова передає ВВС.

"Можливо, хіба що три хвилини після рахунку 3:0, коли ми припустилися грубої помилки [момент Матео Ковачича] допустили кілька легких втрат м'яча, але загалом це були 90 хвилин гри на найвищому рівні від кожного. З першої й до останньої хвилини всі, хто починав, і всі виходили з лави запасних – це був найвищий рівень, тож вітаю команду", – сказав він.

Німецький фахівець відзначив організованість команди у грі з Хорватією.

"Ми створили так багато моментів. Перші 40 хвилин зі старту ми грали неймовірно злагоджено. Пам'ятаю, як глянув на годинник і подумав: "Ого, це були хороші три хвилини", потім подивився знову – і це були вже сім хороших хвилин. І це не зупинялося. Ми підтримували високий темп і грали через вільні зони. Ми діяли дуже холоднокровно. Залишалися голодними у нашому контрпресингу та захисті, тобто ми правильно виконували базові речі. Мені подобається наш настрій. Ми весь час грали скромно і завжди правильно робили базові речі, і саме тому це був абсолютно довершений виступ", – сказав Тухель.

Нагадаємо, у складі "Трьох левів" по дублю оформили Кейн та Сака, ще по голу забили Беллінгем, Гордон та Роджерс.