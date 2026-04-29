Арсенал планує підписати зіркового нападника Атлетико

Лондонський Арсенал продовжує активну боротьбу за підписання аргентинського нападника мадридського Атлетико Хуліана Альвареса, попри бажання самого футболіста перебратися до каталонської Барселони.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Агенти гравця вже розпочали перемовини з потенційними покупцями, серед яких також фігурують ПСЖ та Челсі. Хоча Альварес надає пріоритет переїзду до Іспанії, представники футболіста наголошують, що варіанти з Лондоном або Парижем залишаються цілком реальними.

Арсенал уже запевнив форварда, що розглядає його виключно як центрального нападника, задовольнивши вимогу гравця щодо позиції на полі.

Наразі Атлетико встановив ціну на аргентинця у розмірі 120 мільйонів євро. Мадридський клуб схиляється до продажу гравця за межі Ла Ліги, щоб не підсилювати Барселону, яка через обмежений бюджет намагається знизити вартість угоди шляхом включення до неї інших футболістів.

Якщо каталонський клуб не зможе задовольнити фінансові апетити мадридців, Арсенал та ПСЖ, які готові здійснити пряму грошову виплату, стануть головними претендентами на чемпіона світу. Сам Альварес, який раніше вже виступав в Англії за Манчестер Сіті, залишається відкритим до повернення в Прем'єр-лігу.

Сьогодні, 29 квітня, Атлетико та Арсенал зіграють між собою в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Початок запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше "матрацники" планували запропонувати новий контракт Хуліану Альваресу. Його трансферна вартість становить 90 мільйонів євро, а поточна угода з клубом розрахована до червня 2030-го року (за даними Transfemarkt).