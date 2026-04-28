Сімеоне підтвердив інтерес до Альвареса з боку трьох провідних клубів Європи

Микола Літвінов — 28 квітня 2026, 20:00
Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне заявив, що Хуліан Альварес дуже талановитий гравець, також він підтвердив інтерес до аргентинського гравця з боку Арсенала, Барселони та Парі Сен-Жермен.

Його слова передає Sky Sports.

"Я не знаю, що відбувається в голові Хуліана Альвареса. Це цілком природно, що такого видатного гравця, як Хуліан Альварес, хочуть бачити у своїх рядах Арсенал, Парі Сен-Жермен та Барселона. Це нормально, адже він дуже талановитий".

Нагадаємо, що Альварес виступає за "матрацників" із літа 2024-го, перейшовши з англійського Манчестер Сіті. Відтоді провів у смугастій футболці 103 гри (47 голів та 17 асистів). У поточному сезоні Хуліан зіграв у 47 матчах на клубному рівні. У них забив 19 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "матрацники" планують запропонувати новий контракт чемпіону світу 2022 року Хуліану Альваресу. Його трансферна вартість становить 90 мільйонів євро, а поточна угода з клубом розрахована до червня 2030-го року (за даними Transfemarkt). 

Хуліан Альварес

Зірковий форвард Атлетико продовжує бути пріоритетною ціллю Барселони
На честь зірок збірної Аргентини випустили бургер-меню до ЧС-2026
Арсенал готовий пожертвувати нападниками заради чемпіона світу з Атлетико
Ще нічого не вирішено: Альварес оцінив перемогу Атлетико над Барселоною у чвертьфіналі ЛЧ
Атлетико готує новий контракт для зіркового аргентинця

Останні новини