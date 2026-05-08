Арсенал хоче підписати півзахисника Аталанти

Лондонський Арсенал розпочав переговори щодо трансферу півзахисника Аталанти Едерсона, стикаючись із серйозною конкуренцією інших англійських грандів.

Мадридський Атлетико довго вважав бразильця головною ціллю, але відмовився платити понад 45 мільйонів євро. Аталанта вимагала щонайменше 50 мільйонів. Через це іспанці перемикнулися на Жоао Гомеса, з яким, за даними джерел TEAMtalk, Атлетико вже майже уклав угоду в 45 мільйонів євро.

Після зміни планів мадридців агенти Едерсона провели нові переговори з Манчестер Сіті, Арсеналом, Манчестер Юнайтед та Ліверпулем. Лондонські "каноніри" серйозно вивчають ринок, а спортивний директор Андреа Берта високо оцінює 26-річного бразильця. Наразі керівництво Арсеналу ретельно аналізує фінансовий пакет, який буде необхідний для здійснення цього переходу.

У цьому сезоні Едерсон зіграв 39 ігор, в яких забив 2 голи й зробив 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює його в 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше Аталанта хотіла за Едерсона лише 45 мільйонів євро й перемовини між "матрацниками" й Атлетико вже тоді були на межі зриву.