Арсенал готовий пожертвувати нападниками заради чемпіона світу з Атлетико

Лондонський Арсенал готовий піти на кардинальні міри, аби придбати зіркового нападника мадридського Атлетико Хуліана Альвареса.

Про це інформує Goal.

Заради цього "каноніри" готові розглянути продаж двох своїх форвардів. Мова йде про Кая Гаверца, гол якого вивів команду у півфінал Ліги чемпіонів-2025/26, та Габріела Жезуса.

Якщо англійському клубу вдасться продати цих нападників, то Арсенал зможе профінансувати трансфер аргентинського лідера "матрацників". Не проти такого переходу й головний тренер лондонців Мікель Артета.

За інформацією джерела, орієнтовна вартість Альвареса складає 10 мільйонів євро, однак портал Transfermarkt оцінює його у 90 мільйонів євро.

Контракт чемпіона світу-2022 у складі збірної Аргентини з іспанським грандом розрахований до кінця червня 2030 року.

Однак здійснити такі трансферні зміни буде вкрай складно, адже Атлетико не має наміру легко попрощатися із Хуліаном. У Мадриді вже працюють над новою угодою для ключового футболіста команди.

Нагадаємо, що Альварес виступає за "матрацників" із літа 2024-го. Відтоді провів у смугастій футболці 103 гри (47 голів та 17 асистів).

У поточному сезоні-2025/26 аргентинець вже взяв участь у 46 матчах в усіх турнірах за Атлетико, у яких відзначився 18 м'ячами та 9 гольовими передачами.

Цікаво, що Альварес вже незабаром може приїхати у Лондон, але не для підписання контракту, а разом із Атлетико, аби зіграти у півфіналі Ліги чемпіонів. 29 квітня команда Дієго Сімеоне прийме Арсенал, а матч-відповідь запланований на 5 травня.

Також аргентинським лідером іспанського клубу цікавляться Барселона та ПСЖ.