Атлетико – Арсенал: прогноз букмекерів на першу очну зустріч у півфіналі Ліги чемпіонів

У середу, 29 квітня, мадридське Атлетико зіграє перший півфінальний матч Ліги чемпіонів-2025/26 проти лондонського Арсенала.

Протистояння розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на "Цивітас Метрополітано" у Мадриді.

Ліцензований букмекер betking віддає невелику перевагу Арсеналу. Його перемога оцінена у 2,33, тоді як на звитягу Атлетико дають коефіцієнт 3,20. Нічия – 3,33.

У минулому ці європейські гранди перетиналися між собою тричі – по одній перемозі в Арсенала (4:0) та Атлетико (1:0), а також одна зустріч закінчилася мировою (1:1).

Лише одного разу команди перетиналися між собою в історії ЛЧ. Було це у поточному розіграші турніру 2025/26. У тому матчі лондонці розгромили іспанського суперника 4:0. Найкращим бомбардиром очних протистоянь є нападник "канонірів" Віктор Дьокереш (2 голи).

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився очікуваннями перед першою битвою із "матрацниками".

