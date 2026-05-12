Осасуна – Атлетико: хто фаворит матчу 36 туру Ла Ліги

Денис Іваненко — 12 травня 2026, 12:33
Осасуна – Атлетико, коефіцієнти на матч
Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 36 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Осасуна вдома прийматиме Атлетико.

На думку ліцензованого букмекера betking, обидві команди мають абсолютно рівні шанси на успіх. Їхні перемоги оцінюються коефіцієнтом 2,62. Нічия – 3,60.

Поєдинок відбудеться 12 травня на "Естадіо Ель Садар". Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 18 жовтня 2025 року. Тоді "матрацники" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що наразі Осасуна посідає 11-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Атлетико – четверту. Вони мають у своєму активі 42 і 63 залікові бали відповідно.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

