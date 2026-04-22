Ельче – Атлетико: прогноз букмекерів на матч Ла Ліги

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 33 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Ельче вдома прийматиме Атлетико.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,42. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2,80, на нічию – 3,66.

Поєдинок відбудеться 22 квітня на "Естадіо Мануель Мартінес Валеро". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 23 серпня 2025 року. Той матч завершився внічию з рахунком 1:1, де суперники обмінялись голами у перші 15 хвилин гри.

Зазначимо, що наразі господарі посідають 18-ту сходинку в турнірній таблиці, а гості – четверту. Проте "матрацники" програли три останні матчі в чемпіонаті Іспанії та фокусуються на Лізі чемпіонів, де вже пробились до півфіналу.

