ПСЖ хочуть підписати другого росіянина

ПСЖ може замінити півзахисника Лі Кан Іна на росіянина з ЦСКА.

Про це повідомляє L'Equipe.

Луїс Енріке хоче залишити 25-річного футболіста в команді, проте може змінити свою думку, якщо мадриський Атлетико повноцінно зацікавиться гравцем. Додатковим фактором може стати інтерес парижан до аргентинського нападника мадридців Хуліана Альвареса.

У разі відходу корейця керівництво ПСЖ вже визначило потенційну заміну. Головним кандидатом є 24-річний півзахисник Монако Магнес Акліуш. Паралельно спортивний директор клубу Луїш Кампуш вивчає варіанти на російському ринку. Зокрема, клуб проявляє інтерес до півзахисника московського ЦСКА Матвєя Кісляка, ігровий стиль якого відповідає тактичним вимогам Луїса Енріке.

Зазначимо, що за ПСЖ уже другий сезон грає росіянин Матвєй Сафонов на позиції воротаря.

Нагадаємо, що ПСЖ вже спробував зробити трансфер півзахисника мюнхенської Баварії, але отримав категоричну відмову.