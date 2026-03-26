Атлетико готує новий контракт для зіркового аргентинця

Олександр Булава — 26 березня 2026, 21:28
Атлетико Мадрид планує продовжити контракт з нападником збірної Аргентини Хуліаном Альваресом.

Про це повідомляє Marca.

Попри те, що чинна угода аргентинця завершується через чотири роки, "матрацники" хочуть запропонувати йому угоду з покращеними фінансовими умовами.

Альварес може отримати контракт із зарплатою 10 мільйонів євро на рік (9 мільйонів гарантованої суми та ще 1 мільйон у вигляді легко досяжних бонусів).

Це зробить нападника найбільш високооплачуваним гравцем Атлетико. Наразі його оклад становить 7 мільйонів євро на рік з врахуванням бонусів.

Зазначається, що переговори ще не розпочались, але Хуліан знає про наміри клубу.

У поточному сезоні форвард зіграв у 44 матчах у всіх турнірах, в яких забив 17 м'ячів та віддав п'ять результативних передач. Гравцем Атлетико нападник став у 2024 році – тоді сума трансферу склала 75 млн євро +20 млн бонусами.

Раніше повідомлялося, що в послугах 25-річного аргентинця зацікавлені лондонські Арсенал та Челсі, які вже провели попередні переговори з представниками Альвареса щодо можливого трансферу.

